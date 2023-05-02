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Панкратов Павел Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панкратов
Имя
Павел
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
07 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 166
Источник
Скан
Оригинальная запись
17955. ПАНКРАТОВ, ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, 21 г. Гр. Вятск. у., Простицк. в., д. Савкичи; — С. 14 стр. зап. п-ка. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 7 апр. 920.

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