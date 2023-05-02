Балдин Василий Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балдин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129816. БАЛДИНЪ, ВАСИЛІЙ ДМИТРІевъ. К. Пудожск. у., Пигижемск. в., д. Шильникова, 23 л.; — Петрозаводск. О. С. 12 Сент. 909, 134, 135, 149, 13 и 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. 14 Окт. 909.
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