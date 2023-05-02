Александров Николай Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129382. александровъ, Николай Николаевъ. Мщ. пос. Сергіевскаго, Дмитров. у., 52 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. Ст. С. М. С. 9 Сент. 909, 177 М., тюр. 3 м. Исп. 24 Сент. 909. | 87 73818 170 М.
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