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Александров Николай Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александров
Имя
Николай
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
129382. александровъ, Николай Николаевъ. Мщ. пос. Сергіевскаго, Дмитров. у., 52 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. Ст. С. М. С. 9 Сент. 909, 177 М., тюр. 3 м. Исп. 24 Сент. 909. | 87 73818 170 М.

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