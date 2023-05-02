Тихонов Демьян Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонов Демьян Тихонович

Тихонов Демьян Тихонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тихонов
Имя
Демьян
Отчество
Тихонович
Дата исполнения приговора
01 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
29538. ТИХОНОВ, ДЕМЬЯН ТИХОНОВИЧ, 38 л. Гр. Невельск. у., Еменецк. в., д. Студенец; — Н. С. 8 уч. Невельск. у. Нанес. побоев, лиш. св. 6 м., по амн. нак. зам. штр. Исп. 1 марта 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.