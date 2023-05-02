Чернавский Иван Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернавский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141157. ЧЕРНАВСКІЙ, ИВАНЪ ФЕДОРОВЪ. К. Туринск. у., Табаринск. в., д. Горно-Черновской, 21 г.; — М. С. 3 уч. Туринск. у. 27 Авг. 909, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 20 Окт. 909.
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