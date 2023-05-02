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Швайкин Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Швайкин
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
01 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 366
Источник
Скан
Оригинальная запись
12681. ШВАЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 37 л., Ленинградск. у., Рыбашск. в., д. Мурзынки. Н. С. Деж. кам. г. Ленинграда. Ст. ст. 95, 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 1/ѴІІІ—26.

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