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Постолапий Павел Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Постолапий
Имя
Павел
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 360
Источник
Скан
Оригинальная запись
29386. ПОСТОЛАПІЙ, ПАВЕЛЪ ФЕДОРОВЪ (онъ же Постолакій). Мщ. изъ сс.-посел, д. Гарской, Яланск. в., Енисейск, у., 64 л., рд. въ г. Аккерманѣ; — Одесск. О. С, 134, 135, 13, 1 и 2 ч. 1655 У., арест, отд. 1½ г. Исп. 3 Сент. 908. | 98 25221 170 М. | 77 22441 1647 У.

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