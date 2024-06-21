Филиппов Василий Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филиппов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140543. ФИЛИППОВЪ, ВАСИЛІЙ ПАВЛОВЪ. К. Опочецк. у., Сине-Никольск. в., д. Митяги, 17 л.; — Новгородск. О. С. 24 Сент. 909, 134, 135, 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 4 м. Исп. 30 Окт. 909. | 906 40059 170¹ М. | 905 58379 170¹ М.
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