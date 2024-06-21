Хасенко Дмитрий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хасенко
- Имя
- Дмитрий
- Дата исполнения приговора
- 24 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 434
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140763. ХАСЕНКО, ДМИТРІЙ (внѣбр.). К. Ромен. у., Гриневск. в., с. Томашевки, 33 л., рд. т. же у. и в., въ с. Бубнахъ; — З. Н. 3 уч. Миргород. у. 24 Іюля 909, 4, 5 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг., напеч. 909 г. № 59484, тюр. 9 м. Исп. 16 Окт., счит. ср. съ 10 Марта 909.
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