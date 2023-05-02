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Черненкова Прасковья Аверьяновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черненкова
Имя
Прасковья
Отчество
Аверьяновна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
7981. ЧЕРНЕНКОВА, ПРАСКОВЬЯ АВЕРЬЯНОВНА, 58 л., Гр. г. Астрахани, Астраханск. Ревтреб., Агитац. прот. Сов. власти, расстрел условно.

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