Черненкова Прасковья Аверьяновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черненкова
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Аверьяновна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7981. ЧЕРНЕНКОВА, ПРАСКОВЬЯ АВЕРЬЯНОВНА, 58 л., Гр. г. Астрахани, Астраханск. Ревтреб., Агитац. прот. Сов. власти, расстрел условно.
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