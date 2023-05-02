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Бялек Людовик Мартынов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бялек
Имя
Людовик
Отчество
Мартынов
Дата исполнения приговора
13 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
45594. БЯЛЕКЪ, ЛЮДОВИКЪ МАРТЫнова. К. Калишск. у., гм. Жидовъ, д. Щипіорно, 55 л., рд. т. же у., гм. Зборовъ, въ д. Гуры; — М. С. г. Калиша, 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 13 Мая 905.

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