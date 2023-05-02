Чернов Иона Афиногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернов Иона Афиногенович

Чернов Иона Афиногенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернов
Имя
Иона
Отчество
Афиногенович
Дата исполнения приговора
27 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 348
Источник
Скан
Оригинальная запись
12067. ЧЕРНОВ ИОНА АФИНОГЕНОВИЧ, 42 л., Ирбитск. окр., Знаменск. р. Н. С. 12 уч. Ирбитск. окр. Ст. ст. 88, 157, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 27/ѴІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close