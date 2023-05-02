Якст Фриц Фрицев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Якст
- Имя
- Фриц
- Отчество
- Фрицев
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 546
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34722. якстъ, фрицъ фрицевъ. К. Газенпотск. у., Вайноденск. в., 18 л.; — Либав. О. С., 114, 140, 9 и 8 ч. 309 У., тюр. 2½ г. Исп. 29 Нояб. 908. Сей приг. поглощенъ приг. времен. Военн. С. въ г. Ригѣ отъ 10 Іюня 908, коимъ по 13, 1629, 9 и 1629 У. приг. въ тюр. на 8 л., съ послѣдств. по 139¹ У.
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