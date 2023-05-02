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Томингас Август Марков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Томингас
Имя
Август
Отчество
Марков
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
Источник
Скан
Оригинальная запись
140058. ТОМИНГАСЪ, АВГУСТЪ МАРКОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ревельск. у., Егелехтск. в., 27 л.; — Ревельск. О. С. 4 Сент. 909, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 12 Окт. 909. | 907 19737 1643 У. | 903 102415 1655 У. | 902 91911 1655 У. | 902 8402 169 М. | 901 38158 169 М. | 96 0645 169 М.

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