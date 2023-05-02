Томингас Август Марков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Томингас
- Имя
- Август
- Отчество
- Марков
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140058. ТОМИНГАСЪ, АВГУСТЪ МАРКОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ревельск. у., Егелехтск. в., 27 л.; — Ревельск. О. С. 4 Сент. 909, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 12 Окт. 909. | 907 19737 1643 У. | 903 102415 1655 У. | 902 91911 1655 У. | 902 8402 169 М. | 901 38158 169 М. | 96 0645 169 М.
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