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Штомпель Захарий Порфирьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Штомпель
Имя
Захарий
Отчество
Порфирьевич
Дата исполнения приговора
07 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 379
Источник
Скан
Оригинальная запись
13136. ШТОМПЕЛЬ ЗАХАРИЙ ПОРФИРЬЕВИЧ, 40 л., Киевск. г., Черкасск. окр., Шолепусск. в., с. Березяки. Н. С. Деж. кам. Ст. 140, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 7/Ѵ—26.

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