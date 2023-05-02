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Нукинов Абш

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нукинов
Имя
Абш
Дата исполнения приговора
24 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
9641. Нукинов Абш, 34 л., Семипалатинск. у., Советск. в., с. Николаевского. Н. С. 12 уч. Семипалатинск. С. О. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 24 авг. 926.

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