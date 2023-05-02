Онисимов Семен Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Онисимов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- __ апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 183
- Источник
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- Оригинальная запись
- 34253. О(А)НИСИМОВЪ, СЕМЕНЪ ЗАХАровъ (онъ же Клоповъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., Казаткульск. в., д. Козловой, 31 г., рд. Угличск. у., Высоковск. в., въ д. Мамотовѣ; — Нижогород. О. С. (въ 10 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. сого С. отъ 17 Дек. 904 г. и Томск. О. С. отъ 12 Іюля и 2 Сент. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. 1 Исп. Апр. 905. | 902 76352 1655 У. | 93 13362 169 М. | 99 76046 177 М. | 92 83594 169 М. | 97 93165 1647 У. | 90 84096 169 М. | 95 100440 1647 У. | 89 44606 169 М. | 93 90568 169 М.
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