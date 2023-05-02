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Онисимов Семен Захаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Онисимов
Имя
Семен
Отчество
Захаров
Дата исполнения приговора
__ апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
34253. О(А)НИСИМОВЪ, СЕМЕНЪ ЗАХАровъ (онъ же Клоповъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., Казаткульск. в., д. Козловой, 31 г., рд. Угличск. у., Высоковск. в., въ д. Мамотовѣ; — Нижогород. О. С. (въ 10 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. сого С. отъ 17 Дек. 904 г. и Томск. О. С. отъ 12 Іюля и 2 Сент. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. 1 Исп. Апр. 905. | 902 76352 1655 У. | 93 13362 169 М. | 99 76046 177 М. | 92 83594 169 М. | 97 93165 1647 У. | 90 84096 169 М. | 95 100440 1647 У. | 89 44606 169 М. | 93 90568 169 М.

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