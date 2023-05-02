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Цазер Матис-Адольф-Вильгельм Фрицев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цазер
Имя
Матис-Адольф-Вильгельм
Отчество
Фрицев
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
Источник
Скан
Оригинальная запись
140932. ЦАЗЕРЪ, МАТИСЪ-АДОЛЬФЪ-ВИЛЬГЕЛЬМЪ Фрицевъ. К. Гольдингенск. у., Эзериск. в., 18 л., рд. въ г. Либавѣ; — Либав. О. С. 12 Окт. 909, 4 п. 134, 135, 140 и 2 ч. 1649 У., тюр. 1 г. Исп. 6 Нояб. 909.

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