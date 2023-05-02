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Юрченко Пантелеймон Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юрченко
Имя
Пантелеймон
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
31 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 290
Источник
Скан
Оригинальная запись
37142. ЮРЧЕНКО, ПАНТЕЛЕЙМОНЪ АНтоновъ. К. изъ сс.-посел. Ишимск. у., Ларихинск. в., д. Большой Ченчери, 41 г., рд. Старобѣльск. у., въ Шерышненск. в.; — Тобольск. О. С. (въ 6 р.), 149 и 1654 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 31 Марта 905. | 98 11581 170¹ М. | 86 46195 170 М. | 89 55589 1655 У. | 81 57803 170 М. | 87 102099 169 М.

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