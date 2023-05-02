Холубович Станислав Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Холубович
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 321
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46433. ХОЛУБОВИЧЪ, СТАНИСЛАВЪ Яновъ (онъ же Голубовичъ). Мщ. г. Варшавы, 25 л.; — Варшав. О. С., 114, 134, 135, 9, 2 ч. 1655, 3 п. 1659¹ и 1663 У., арест. отд. 1 г. Исп. 12 Марта 907. | 905 1926 1655 У. | 900 62986 170 М. | 903 39088 1655 У. | 93 41915 169 М. | 902 21229 170 М. | 92 1695 169 М.
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