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Нарышкин Алексеи Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нарышкин
Имя
Алексеи
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
26 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
9447. Нарышкин Алексеи Яковлевич, 31 г., Любимск. у., Заобнорск. в., д. Покровское. Н. С. г. Кронштадта. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 26 апр. 926.

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