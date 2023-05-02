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Толстяков Петр Титов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Толстяков
Имя
Петр
Отчество
Титов
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
Источник
Скан
Оригинальная запись
140044. ТОЛСТЯКОВЪ, ПЕТРЪ ТИТОВЪ. К. Зарайск. у., Ильицынск. в., с. Гарюшкина, 38 л.; — Москов. Ст. М. С. Лефортов. уч. 7 Окт. 909, 172, 173, 2 п. 174 и 176 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Окт. 909. | 908 41793 173 М.

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