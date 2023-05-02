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Власов Даниил Адрианов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Власов
Имя
Даниил
Отчество
Адрианов
Дата исполнения приговора
12 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
Источник
Скан
Оригинальная запись
45788. ВЛАСОВЪ, ДАНІИЛЪ АДРІАНОВЪ. К. изъ сс.-посел. Тобольск. у., Адбажск. в., д. Куликовъ 43 л., рд. въ в. и с. Сластухѣ, Аткар. у.; — Тобольск. О. С. (въ 6 р.), 152, 1 ч. 1692 и 1697 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 12 Мая 905. | 900 31510 170¹ М. | 91 19360 173 М. | 93 95825 1672 У. | 90 18756 172 М. | 91 89713 174 М.

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