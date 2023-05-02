Мокроусова Александра Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мокроусова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26839. МОКРОУСОВА, АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА, 18 л. Гр. Кунгурск. у., Тазовск. в.; — Н. С. 4 уч. Кунгурск. у. Кумышковар., лиш. св. 6 м., по амн. нак. зам. штр. Исп. 1 марта 920.
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