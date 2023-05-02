Красильников Василий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Красильников
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32700. КРАСИЛЬНИКОВЪ, ВАСИЛІЙ ФЕдоровъ. Мщ. г. Читы, 18 л., рд. въ г. Барнаулѣ; — Читинск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 140, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 11 Нояб. 904 г., въ силу Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 11 Марта 905. | 903 48970 169 М. | 903 4242 169 М.
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