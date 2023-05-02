Великоцкий Филипп Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Великоцкий
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 16 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36552. ВЕЛикоцкій, Филиппъ АЛЕксандровъ. К. Старобѣльск. у., Николаевск. в. и сл., 35 л.; — Новочеркасск. О. С., 134, 135, 1 ч. 1651 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 16 Янв. 909. | 2 Дек. 906 г. М. С. 2 уч. Армавир. окр., т. 3 м. | 9 Марта 904 г. Таганрог. О. С., т. 1 г. | 905 79687 170 М. | 93 78460 1655 У. | 96 74160 169 М. | 91 51762 170 М.
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