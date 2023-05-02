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Безруков Иван Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безруков
Имя
Иван
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
27 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
129988. Безруковъ, иванъ васильевъ. К. Бѣжецк. у., Радуховск. в., д. Апалихиной, 20 л.; — СПБ. Ст. С. М. С., 169 и 3 п. 170 М., по сов. съ приг. СПБ. Ст. М. С. 42 уч. отъ 28 Мая 909 г. (169 М.—т. 4½ м.), тюр. 6 м. Исп. 27 Іюня 909.

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