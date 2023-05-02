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Беляков Егор Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беляков
Имя
Егор
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
13 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
45587. БѢЛЯКОВЪ, ЕГОРЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Звенигород. у., Еремѣевск. в., д. Кашиной, 30 л.; — М. С. Покров. уч. г. Москвы, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 13 Мая 905.

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