Томашевский Ромуальд Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Томашевский
- Имя
- Ромуальд
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140053. ТОМАШЕВСКІЙ, РОМУАЛЬДЪ (Романъ) Карловъ. Дворян. Бобруйск. у., 17 л., рд. Бобруйск. у., Горковск. в., въ м. Урѣчьѣ; — Минск. О. С. 16 Сент. 909, 13 и 1656 У., 12, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 29 Окт. 909. | 908 55454 1647 У.
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