Гневанов Матвей Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гневанов
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14143. ГНЕВАНОВ, МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 46 л. Гр. Алапаевск. у., Клевакинск. в., с. Бута ковой; — Н. С. 6 уч. Алапаевск. у. Кумышковар., пр. р. 1 г. Исп. 4 нояб. 920.
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