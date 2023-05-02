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Богданов Степан Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Степан
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
45315. БОГДАНОВЪ, СТЕПАНЪ МАТВѢевъ. К. Сенгилеев. у., Горюшкинск. в., с. Нижнихъ Кокъ, 21 г.; — Симбир. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 21 Мая 905.

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