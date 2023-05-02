Богданов Степан Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45315. БОГДАНОВЪ, СТЕПАНЪ МАТВѢевъ. К. Сенгилеев. у., Горюшкинск. в., с. Нижнихъ Кокъ, 21 г.; — Симбир. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 21 Мая 905.
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