Купцынова Александра Илларионова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Купцынова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Илларионова
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83996. КУПЦЫНОВА, АЛЕКСАНДРА Илларіонова (она же Купцинова и Купчинова), 46 л. Лиш. ос. пр. изъ сел. обыв. в. и зав. Міасскаго, Троицк. у.; — Троицк. О. С., 28 Апр. 911, 152, 2 ч. 1655 и 7 п. 1659 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 134915, тюр. 3 г. Исп. 28 Мая 911, счит. ср. съ 10 Сент. 909. | 7 Марта 907 г. Троицк. О. С., 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. | 906 36815 169 М. | 905 89078 169 М.
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