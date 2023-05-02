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Чернявский Ярослав Иосифович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернявский
Имя
Ярослав
Отчество
Иосифович
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8009. ЧЕРНЯВСКИЙ, ЯРОСЛАВ ИОСИФОВИЧ, 29 л., Гр. г. Либавы, Московск. Ревтриб., Дезертирство, лиш. св. 8 л., Исп. 9 сент. 919.

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