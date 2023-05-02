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Чич Александр Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чич
Имя
Александр
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
03 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 279
Источник
Скан
Оригинальная запись
30297. ЧИЧ, АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, 50 л. Гр. Венденск. у., мес. Раненбурго; — Н. С. 1 р. Мологск. у. Дача взятки, лиш. св. 6 м., по амн. нак. замен. штр. Исп. 3 мая 920.

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