Чич Александр Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чич
- Имя
- Александр
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 279
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30297. ЧИЧ, АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, 50 л. Гр. Венденск. у., мес. Раненбурго; — Н. С. 1 р. Мологск. у. Дача взятки, лиш. св. 6 м., по амн. нак. замен. штр. Исп. 3 мая 920.
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