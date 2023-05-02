Максимов Егор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Егор Максимович

Максимов Егор Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максимов
Имя
Егор
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
20 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8853. Максимов Егор Максимович, 42 л., Осташковского у., Давыдовск. в., д. Лауги. Н. С. 13 уч. Кашинск. у. Ст. 180, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 20 дек. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.