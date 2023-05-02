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Люц Христиан Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Люц
Имя
Христиан
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
18 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8772. Люц Христиан Иванович, 50 л., рд. в Плоцк. г. и у., Молколинск. в., д. Голянки. Н. С. по дел. о самог. г. Ленинграда. Ст. 140, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 18 февр. 926.

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