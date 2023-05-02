Тяпкин Иван Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тяпкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36221. ТЯПКИНЪ, ИВАНЪ АЛЕКСАНДровъ (онъ же Кирпичевъ). Мщ. г. Орла, 22 л.; — Орлов. О. С. (въ 3 р.), 152 и 2 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. У. Чл. С. по Орлов. у. оть 14 Окт. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 15 Марта 905. | 903 102589 1647 У. | 903 8562 170¹ М., гдѣ свѣд. о возр. невѣрны.
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