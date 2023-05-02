Алексашечкин Петр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексашечкин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44778. АЛЕКСАШЕЧКИНЪ, ПЕТРЪ ВАсильевъ. К. Чембарск. у., в. и с. Балкашина, 37 л.; — З. Н. 2 уч. Чембар. у., 173, 174 и 176 М., тюр. 1 м. Исп. 15 Мая 905.
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