Раскатов Яков Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Раскатов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34942. РАСКАТОВЪ, ЯКОВЪ ИВАНОВЪ. Зап. ряд. 91 пѣх. Двинск. полка изъ солд. дѣтей, 27 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 8 уч. (въ 9 р.), 16 и 169 М., тюр. 3½ м., по отб. наказ., по приг., напеч. въ 904 г. № 101300. Исп. 8 Янв. 905. | 904 101300 169 М. | 96 25335 169 М. | 99 69253 170 М. | 96 12939 169 М. | 99 37023 1655 У. | 96 5514 172 М. | 97 31293 1655 У. | 94 31003 169 М.
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