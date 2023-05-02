Гумбат-Оглы Тахмаз
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гумбат-Оглы
- Имя
- Тахмаз
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18270. гумБатъ-оглы, тахмазъ, 39 л. Сс.-посел. изъ к. Верхнеудин. у., Еланск. в., рд. Карягинск. у., Мафрузвинск. в., въ с. Кюртъ-Мофрузлахъ; — Елисаветпольск. О. С., 9 Дек. 910, 149 и 270 У. и У. о сс., один. закл. 20 дн. и каторж. раб. 3 г. Исп. 17 Янв. 911. | 902 42616 1455 У.
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