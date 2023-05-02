Щиголев Кирилл Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щиголев
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 344
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47063. ЩИГОЛЕВЪ, КИРИЛЛЪ МИХАЙловъ. К. Ливенск. у., Полъ-Успенск. в., д. Никитской, 30 л., рд. Медвѣжен. у., въ с. Средне-Егорлыкскомъ; — Новочеркасск. С. П., 121 Уг. У. и 3 ч. 266 У., тюр. 5½ и., съ зачет. предвар. заключ. съ 13 Сент. 906 г. по 24 Марта 907 г. Исп. 5 Мая 907.
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