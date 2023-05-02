Шабашев Александр Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шабашев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 357
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11851. ШАБАШЕВ, АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 41 г. Гр. Шадринск. у., Механск. в., д. Малышевой; — Н. С. 11 уч. Шадринск. у. Кумышковар., лиш. св. 1½ г. Исп. 31 окт. 920.
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