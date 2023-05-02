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Соколов Николай Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соколов
Имя
Николай
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
20 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
35622. СОКОЛОВЪ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Чухломск. у., Судайск. в., д. Сивватова, 31 г.; — Костром. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 1 ч. 1647, 2 и 8 ч. 1655 У., арест. отд. 27в г. Исп. 20 Марта 905. | 902 69475 1655 У. | 94 43152 169 М.

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