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Смирнов Николай Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
01 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
28910. СМИРНОВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 25 л. Гр. Чухломск. у., Озерн. в., д. Погорелова; — П. С. 10 отд. стр. б-на Вохр. Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 14 д. пр. з. Исп. 1 февр. 920.

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