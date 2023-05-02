Анзуль Берта Михайлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анзуль
- Имя
- Берта
- Отчество
- Михайлова
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129526. АНЗУЛЬ, БЕРТА МИХАЙЛОВА. Мщ. г. Либавы, 65 л.; — СПБ. С. П., 129 и 1466 У., тюр. 4 м. Исп. 12 Мая 909.
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