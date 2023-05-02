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Штрунк Рудольф Кристианов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Штрунк
Имя
Рудольф
Отчество
Кристианов
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 679
Источник
Скан
Оригинальная запись
19004. Штрункъ, Рудольфъ Кристіановъ. К. Липнов. у., гм. Киколъ, румунки Макувецъ, 24 л., рд. т. же у., гм. Черне, въ д. Плонсковизна; — Гм. С. 4 окр. Рыпинск. у., 16, 169, 2 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. М, С. г. Липно отъ 6 Нояб. 908 г. (169 М.—тюр. 6 м.), тюр. 7 м. Исп. 27 Нояб. 908.. 905 65033 1642 У.

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