Штрунк Рудольф Кристианов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Штрунк
- Имя
- Рудольф
- Отчество
- Кристианов
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 679
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19004. Штрункъ, Рудольфъ Кристіановъ. К. Липнов. у., гм. Киколъ, румунки Макувецъ, 24 л., рд. т. же у., гм. Черне, въ д. Плонсковизна; — Гм. С. 4 окр. Рыпинск. у., 16, 169, 2 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. М, С. г. Липно отъ 6 Нояб. 908 г. (169 М.—тюр. 6 м.), тюр. 7 м. Исп. 27 Нояб. 908.. 905 65033 1642 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.