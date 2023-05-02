Кокман Софья Савельевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кокман
- Имя
- Софья
- Отчество
- Савельевна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15892. КОКМАН, СОФЬЯ САВЕЛЬЕВНА, 17 л. Рд. в. г. Двинске; — Н. С. 3 уч. Сарапульск. у. Спекуляц., пр. р. 6 м, по амн. нак. условно.
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