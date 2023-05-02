Виноградов Ефим Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виноградов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36607. ВИНОГРАДОВЪ, ЕФИМЪ МИХАЙловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Старорусск. у., Нивск. в., д. Трупенина, 21 г.; — Новгородск. О. С., 114, 133, 134, 135, 9 и 3 ч. 309 У., по отб. наказ, по приг., напеч. въ 908 г. №31912, каторж. раб. 6 м. Исп. 14 Янв. 909. | 908 31912 1453 У.
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