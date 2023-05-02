Назарова Мария Вячеславовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Назарова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Вячеславовна
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 156
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4971. Назарова Мария Вячеславовна, 50 л. Гр. Демянск. у., Луженск. в., д. Домаши;— Н. С. 12 уч. Новгородск, у. Кража, лиш. св. 6 м., первомайск. амнист. С. Н. К. П. Труд. Коммуны от нак. освоб. Исп. 28 сент. 918.
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