Охрименко Кирилл Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Охрименко
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34326. ОХРИМЕНКО, КИРИЛЛЪ ГРИГОРЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Екатеринослав. у., Діевск. в., с. Карнауховки, 25 л.; — Екатеринослав. О. С. (въ 5 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. и 5 м. Исп. 26 Марта 905. | 99 101191 1633 У. | 93 52254 170¹ М. | 97 49854 1655 У. | 93 86866 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.